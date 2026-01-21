Valérie de Vie$ de rêve revient sur sa grande demande devant les caméras

Valérie Daude Carrière qu'on a découvert dans la plus récente saison de Vie$ de rêve a vécu un grand moment à la fin de la saison de la série.

Son amoureux, Michaël, lui a fait la grande demande pendant le tournageé À la fin du dernier épisode de la deuxième saison, le couple était en voyage à Miami et Michaël a créer un magnifique décor pour mettre un genou à terre.