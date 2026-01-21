Valérie de Vie$ de rêve revient sur sa grande demande devant les caméras

Début du contenu principal.
Valérie Daude Carrière qu'on a découvert dans la plus récente saison de Vie$ de rêve a vécu un grand moment à la fin de la saison de la série.
Son amoureux, Michaël, lui a fait la grande demande pendant le tournageé À la fin du dernier épisode de la deuxième saison, le couple était en voyage à Miami et Michaël a créer un magnifique décor pour mettre un genou à terre.
La femme d’affaires est ensuite revenue sur ce grand moment sur ses médias sociaux, où elle a adressé un tendre message à son amoureux.
«Et puis… La grande finale de @vies_de_reve sur la plage… 🌊✨
Il s’est mis à genoux.
Il a trouvé les mots. Les bons. Les sincères. Ceux qui font tout arrêter.
Et moi, submergée par l’émotion, j’ai oublié la seule chose que j'avais à dire:
Oui. 💍😂»
Si vous cliquez sur les flèches au centre de l'image, voyez toutes les photos.
La surprise ne s’est pas arrêtée là après la demande, Michaël avait aussi prévu de réunir les amies de Valérie. Tatiana, Stéphanie et Sara-Christine ont rejoint le couple en personne avec une bouteille de champagne pour célébrer leurs fiançailles, tandis qu’Élisabeth et Isabelle étaient présentes à distance via Facetime pour partager ce moment rempli d’émotion.
Dans Vie$ de rêve, Valérie a confié qu’une première demande en mariage, faite simplement sur le coin du divan pendant le confinement, ne l’avait pas du tout comblée. Elle rêvait d’un moment beaucoup plus mémorable, un souhait désormais exaucé.
Découvrez la saison de l'émission sur Crave.
Vous aimerez aussi: