Voici tout ce qu’on sait sur la prochaine saison de Suvivor Québec

Patrice Bélanger s’envolera très bientôt vers le Panama pour la quatrième saison de Survivor Québec.
Le vendredi 9 janvier, lors de La gang du matin à Rouge FM Montréal, l’animateur a d’ailleurs laissé filtrer quelques indices sur la saison à venir.
Dans un segment publié sur les médias sociaux du 107,3 Rouge, entouré de ses collègues Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre, l’animateur de Survivor Québec a tenté de se préparer pour l’ouverture de la quatrième saison.
On sait déjà que, contrairement aux saisons précédentes tournées aux Philippines, cette nouvelle édition sera filmée au Panama. Un changement de décor complet qui promet de nouveaux terrains de jeu, des conditions météorologiques différentes et un environnement encore plus exigeant pour les participants.
Justement dans l'extrait, Patrice explique ceci: «C'est là que ça devient embêtant, c'est parce que... On tourne ce segment-là comme dans quelques semaines, je ne peux pas dire la date précise, mais ça ne sera pas diffusé avant le printemps. Je ne sais pas si ça va être encore le Panama ou il faudrait que je dise les États-Unis. C'est embêtant.»
À la fin de l’extrait, Patrice mentionne qu’il livrera en direct à la radio la suite de sa phrase d’ouverture, laissant présager davantage d’informations à venir :
«Jour après jour, ils s’affronteront dans des épreuves, s’élimineront lors de conseils de tribu sans merci, jusqu’à ce que le jury couronne le gagnant ou la gagnante au conseil final. 300 joueurs, 121 jours, un seul survivant!»
Évidemment, il faut s’attendre à des chiffres beaucoup plus réalistes: habituellement, l’aventure s’étend sur environ 40 jours et réunit entre 16 et 20 joueurs.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Même si l’on sait que la prochaine saison de Survivor Québec promet son lot de surprises, deux publications diffusées sur les médias sociaux de l’émission ont particulièrement retenu l’attention.
La production demandait au public d’identifier une vedette québécoise qui ferait, selon lui, un excellent candidat pour participer à l’aventure.
Faut-il s’attendre à voir un visage connu dans la nouvelle saison?
Dans une autre publication, la production invite le public à nommer ses trois joueurs préférés, toutes saisons confondues. De quoi alimenter les spéculations: pourrait-on voir d’anciens joueurs faire un retour dans l’aventure?
Même si plusieurs détails demeurent confidentiels, on sait déjà que Patrice Bélanger et les participants de la quatrième saison de Survivor Québec s’envoleront très bientôt vers le Panama. La saison sera diffusée ce printemps et promet, une fois de plus, d’être particulièrement intense.
