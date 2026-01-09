Voici tout ce qu’on sait sur la prochaine saison de Suvivor Québec

Dans un segment publié sur les médias sociaux du 107,3 Rouge, entouré de ses collègues Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre, l’animateur de Survivor Québec a tenté de se préparer pour l’ouverture de la quatrième saison.

On sait déjà que, contrairement aux saisons précédentes tournées aux Philippines, cette nouvelle édition sera filmée au Panama. Un changement de décor complet qui promet de nouveaux terrains de jeu, des conditions météorologiques différentes et un environnement encore plus exigeant pour les participants.

Justement dans l'extrait, Patrice explique ceci: «C'est là que ça devient embêtant, c'est parce que... On tourne ce segment-là comme dans quelques semaines, je ne peux pas dire la date précise, mais ça ne sera pas diffusé avant le printemps. Je ne sais pas si ça va être encore le Panama ou il faudrait que je dise les États-Unis. C'est embêtant.»