Julie Snyder documente son voyage vers les îles de Survivor Québec, au Panama

Julie Snyder s’est envolée vers le Panama pour rendre visite à l’équipe de Survivor Québec.
Elle a documenté son voyage dans ses stories Instagram, partageant notamment son vol, sa nuit à l’hôtel, puis son trajet en bateau jusqu’aux îles où se trouvent les tribus de l’émission.
Sur le quai, au lever du soleil, l’animatrice se prépare à embarquer sur le bateau qui la mènera vers les îles. On peut dire qu’elle ne voyage pas léger: une trousse de maquillage et trois valises, c’est tout ce qu’il lui faut pour se rendre sur les îles du Panama.
Il y a quelques heures, elle se trouvait en bateau sur la mer des Caraïbes pour rejoindre Patrice Bélanger et les joueurs de Survivor Québec.
Reste maintenant à savoir si elle passera quelques jours sur place pour rencontrer les participants ou si sa visite s’inscrit plutôt dans son rôle de productrice, afin d’aller à la rencontre des équipes de tournage.
De retour ce printemps, Survivor Québec propose un important changement : cette année, l’aventure se déroule au Panama, alors que les trois dernières saisons avaient été tournées aux Philippines.
