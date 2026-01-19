Ce joueur de Survivor Québec est un musicien connu

Début du contenu principal.
Les joueurs et joueuses de la quatrième saison de Survivor Québec ont officiellement été dévoilé.e.s! Outre Isabelle Gauvin et Kathrine de la troisième saison, on y retrouve aussi un musicien connu.
Il s’agit de Stéphan, aussi connu sous le nom d’Orange Lessard, son alter ego musical.
Au cours des dernières années, il a lancé de nombreuses chansons, des vidéoclips et des spectacles. Certaines de ses réalisations se sont même retrouvées dans le palmarès de l’ADISQ. Son dernier album s’intitule Bipolaire.
Parmi ses collaborations, il a notamment eu la chance de participer à l’un des albums du rappeur et chanteur Sir Path et de faire un spectacle avec l’humoriste Dave Morgan.
On le reconnaît surtout par sa créativité unique, son énergie débordante et son style éclectique. À travers ses paroles authentiques, Orange Lessard réussit à nous transporter dans un univers musical riche en nuances et en émotions.
Découvrez juste ici certaines de ses chansons:
Dans sa bio comme joueur à Survivor Québec, Stéphan est décrit comme un «bon gars» qui est «authentique, généreux et attaché à ses valeurs».
«Sa vie tranquille à la campagne, entouré de sa femme, ses amis et ses chiens, contraste avec son expérience variée en animation, musique et théâtre. Polyvalent et créatif, il saura divertir, résoudre des problèmes et maintenir le moral de sa tribu. Bien qu’il ne soit pas le plus athlétique, son travail physique lui donne endurance et force», peut-on aussi lire dans sa bio.
À travers son aventure, il souhaite «devenir indispensable, créer des liens sincères et inspirer la cohésion dans un environnement compétitif».
On a bien hâte de le découvrir lors de la prochaine saison de Survivor Québec qui sera diffusée ce printemps!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse