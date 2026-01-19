Ce joueur de Survivor Québec est un musicien connu

Dans sa bio comme joueur à Survivor Québec, Stéphan est décrit comme un «bon gars» qui est «authentique, généreux et attaché à ses valeurs».

«Sa vie tranquille à la campagne, entouré de sa femme, ses amis et ses chiens, contraste avec son expérience variée en animation, musique et théâtre. Polyvalent et créatif, il saura divertir, résoudre des problèmes et maintenir le moral de sa tribu. Bien qu’il ne soit pas le plus athlétique, son travail physique lui donne endurance et force», peut-on aussi lire dans sa bio.

À travers son aventure, il souhaite «devenir indispensable, créer des liens sincères et inspirer la cohésion dans un environnement compétitif».