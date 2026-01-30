Retrouvailles pour Véronique Cloutier et Christine Beaulieu: voyez les images de L'oeil du cyclone

Début du contenu principal.
Ça y est, les premières images de la nouvelle saison de L'oeil du cyclone sont dévoilées!
Dans ce 6e chapitre, on retrouvera les pétillantes soeurs Isabelle et Éliane, jouées par Christine Beaulieu et Véronique Cloutier. Et elles nous en feront voir de toutes les couleurs!
Au moment de dévoiler la bande-annonce, l'équipe d'ICI Tou.tv a affirmé qu'Isabelle sera «plus que jamais confrontée à l'urgence de vivre pleinement et de ne pas remettre ses rêves à demain.»
Voici quelques photos de Véronique Cloutier et Christine Beaulieu dans la 6e saison de L'oeil du cyclone:
Dans le premier épisode de L'oeil du cyclone, saison 6, on verra entre autres Éliane tenter de ruiner la campagne électorale de son ancienne amie Marie-Ève.
De son côté, Isabelle fera une rencontre déterminante.
À travers tout ça, on retrouvera les personnages interprétés par Emi Chicoine, Juliette Aubé, Danielle Proulx, Patrick Hivon, Joey Bélanger, Catherine Souffront, Luc Senay et Étienne Lou, en plus d'Hélène Bourgeois-Leclerc qui incarne la fameuse Marie-Ève.
Le résumé officiel de la saison va comme suit:
«Entre un retour aux études audacieux et le désir de retrouver l’amour, Isabelle (Christine Beaulieu) décide de provoquer le destin. Elle se met en mouvement pour réaliser ses rêves, même si ce nouveau parcours s'annonce parsemé d'embûches et de surprises.
Entre sa sœur Éliane (Véronique Cloutier) qui vit une crise existentielle, Jules (Joey Bélanger) qui découvre l’amour, Emma (Juliette Aubé) qui s’isole dans sa chambre, Jade (Emi Chicoine) qui vit des enjeux relationnels, Louise et Michel (Danielle Proulx et Luc Senay) qui multiplient les nouvelles activités et JF (Patrick Hivon) qui est maintenant père à la maison, Isabelle sera vite rattrapée par le cyclone familial et la charge mentale qui l’accompagne.»
La première partie de la saison 6 de de L'oeil du cyclone arrivera sur l'Extra d'ICI Tou.tv le 5 février prochain.
En terminant, on vous invite à regarder la drôle de bande-annonce afin d'avoir un avant-goût de ce qui vous attend:
