Retrouvailles pour Véronique Cloutier et Christine Beaulieu: voyez les images de L'oeil du cyclone

Ça y est, les premières images de la nouvelle saison de L'oeil du cyclone sont dévoilées!

Dans ce 6e chapitre, on retrouvera les pétillantes soeurs Isabelle et Éliane, jouées par Christine Beaulieu et Véronique Cloutier. Et elles nous en feront voir de toutes les couleurs!

Au moment de dévoiler la bande-annonce, l'équipe d'ICI Tou.tv a affirmé qu'Isabelle sera «plus que jamais confrontée à l'urgence de vivre pleinement et de ne pas remettre ses rêves à demain.»

Voici quelques photos de Véronique Cloutier et Christine Beaulieu dans la 6e saison de L'oeil du cyclone: