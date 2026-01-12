Véronique Cloutier et Félix-Antoine Tremblay se retrouvent cloués au sol en coulisses, voici pourquoi

Que tentaient-ils d'accomplir quand c'est arrivé?

Le préambule est le suivant: les deux artistes tentent de reproduire une «chorégraphie» TikTok dans laquelle une femme passe dans les bras de son mari, en forme de cerceau, alors qu’il tient son pied dans ses mains (vous verrez dans un instant)

Mais contrairement au rendu très réussi du couple, la version de Véronique Cloutier et Félix-Antoine Tremblay est beaucoup plus, disons, rocambolesque.

Soyez attentif, entre deux respirations saccadées par le rire, Véronique Cloutier confie même avoir fait pipi dans ses culottes tellement elle rit.