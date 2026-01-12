Véronique Cloutier et Félix-Antoine Tremblay se retrouvent cloués au sol en coulisses, voici pourquoi

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier et Félix-Antoine Tremblay ont été cloués au sol… par un fou rire contagieux en coulisses de Zénith.
C’est dans un extrait déposé sur le compte Instagram de l’émission qu’on a effectivement été témoins d’une scène hilarante qui nous a arraché un bon rire sincère.
Le préambule est le suivant: les deux artistes tentent de reproduire une «chorégraphie» TikTok dans laquelle une femme passe dans les bras de son mari, en forme de cerceau, alors qu’il tient son pied dans ses mains (vous verrez dans un instant)
Mais contrairement au rendu très réussi du couple, la version de Véronique Cloutier et Félix-Antoine Tremblay est beaucoup plus, disons, rocambolesque.
Soyez attentif, entre deux respirations saccadées par le rire, Véronique Cloutier confie même avoir fait pipi dans ses culottes tellement elle rit.
Les voir ainsi cloués au sol par leur fou rire est un remède parfait contre la déprime, nous faisant nous aussi rire un bon coup.
C’est jeudi dernier qu’était amorcé le grand retour de Zénith pour une nouvelle saison qu’on est très emballés de découvrir!
Pour la première, Véronique Cloutier était entourée des membres de 4 générations prêts à tout pour séduire le public: Philippe Scrive, de Fabiola Nyrva Aladin, de Raniah et de Natalie Choquette.
Jeudi prochain, ce sera au tour de Krystelle Mongeau, Neev, Mickaël Girard et Francesca Gagnon de pousser la note (et la performance) pour conquérir le public.
