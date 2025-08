Louis Morissette confirme le début des tournages de cette série attendue

Pour cette quatrième saison c'est Mégan Brouillard, Danick Martineau,José Gaudet, Marie Soleil Dion et Neev devront réaliser des défis inusités pour plaire au maître du jeu.

On sait déjà que durant cette quatrième saison, ils devront peindre un arc-en-ciel dans le noir, apprendre une langue étrangère en 10 minutes, faire la plus belle demande en mariage et plusieurs autres épreuves plus insolites les unes que les autres.