Véronique Cloutier annonce le départ de ces 3 Fantastiques

Véronique Cloutier a confié le nom des trois Fantastiques qui ne seront pas de retour pour la prochaine saison de son émission du retour à Rouge, abordant les raisons derrière cette annonce.
C’est lors de son passage au Pique-nique des Fantastiques animé par Félix Turcotte que les deux amis ont jasé de l’été de la Reine Mère, abordant certaines nouveautés à prévoir à Véronique et les Fantastiques dès le 25 août.
L’entrevue s’est déroulée au chalet de Véro, entre deux petites bouchées de plateau de fromage et de charcuteries. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’on a appris le nom des collaborateurs de l’émission qui ne reviendraient pas cette saison.
Majoritairement en raison de conflits d’horaire, on n’entendra donc pas Sarah-Jeanne Labrosse, Rémi-Pierre Paquin et Louis Morissette autour de la table, du lundi au jeudi.
On l’apprenait toutefois récemment, on aura droit à deux nouveaux venus. Véronique Cloutier a d’ailleurs jasé de ces nouveaux visages (ou plutôt ces nouvelles voix) qui se joindront à la gang de fous, soit José Gaudet et Nicolas Pham.
L’animatrice a d’ailleurs expliqué que José, qui est accessoirement son ex, n’avait pas eu à passer d’audition, elle qui l’a qualifié de vieux routier de la radio. Elle précise qu’on découvrira un nouveau gars que celui qu’on a appris à connaître depuis des années.
De son côté, Nicolas Pham est journaliste de formation. On l’a découvert à RAD et il offrira un background qu’il n’y a pas encore, chez aucun des Fantastiques.
Véronique Cloutier semble prête à reprendre le collier, elle qui sera de retour à l’animation de Véronique et les Fantastiques dès lundi 25 août.
Après avoir passé un été relaxant à son chalet, elle reprendra les projets qui ne manqueront pas cet automne. Radio, tournages, gala: elle sera pas mal occupée.