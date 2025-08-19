Véronique Cloutier annonce le départ de ces 3 Fantastiques

Véronique Cloutier a confié le nom des trois Fantastiques qui ne seront pas de retour pour la prochaine saison de son émission du retour à Rouge, abordant les raisons derrière cette annonce.

C’est lors de son passage au Pique-nique des Fantastiques animé par Félix Turcotte que les deux amis ont jasé de l’été de la Reine Mère, abordant certaines nouveautés à prévoir à Véronique et les Fantastiques dès le 25 août.

L’entrevue s’est déroulée au chalet de Véro, entre deux petites bouchées de plateau de fromage et de charcuteries. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’on a appris le nom des collaborateurs de l’émission qui ne reviendraient pas cette saison.

Majoritairement en raison de conflits d’horaire, on n’entendra donc pas Sarah-Jeanne Labrosse, Rémi-Pierre Paquin et Louis Morissette autour de la table, du lundi au jeudi.