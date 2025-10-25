Véronique Cloutier partage les coulisses de la fin de tournage de L’œil du cyclone

Début du contenu principal.
Hier marquait la fin du tournage de la prochaine saison de L’œil du cyclone!
La sixième saison sera disponible sur l’EXTRA de TOU.TV au cours de la prochaine année. Et à en juger par la vidéo partagée par Véronique Cloutier, cette nouvelle saison promet d’être aussi hilarante que touchante!
Dans ses stories, Véro nous transporte dans les coulisses du tournage de la populaire série.
Dans une vidéo, on l'aperçoit avec Christine Beaulieu et Danielle Proulx en pleine préparation pour tourner la toute dernière scène de la saison.
Toujours avec son sens de l’humour, Véro souligne son chandail léopard au style poilu, un look parfait pour clore cette sixième saison en beauté!
La saison 5 de L’œil du cyclone est actuellement disponible sur l’EXTRA d’ICI TOU.TV.
Les tournages de la saison 6 ont pour leur part été lancés au mois d’août, au grand bonheur des fans qui pourront continuer de suivre les folies d’Éliane et d’Isabelle.