Véronique Cloutier partage les coulisses de la fin de tournage de L’œil du cyclone

Hier marquait la fin du tournage de la prochaine saison de L’œil du cyclone

La sixième saison sera disponible sur l’EXTRA de TOU.TV au cours de la prochaine année. Et à en juger par la vidéo partagée par Véronique Cloutier, cette nouvelle saison promet d’être aussi hilarante que touchante! 

© Instagram - Véronique Cloutier

Dans ses stories, Véro nous transporte dans les coulisses du tournage de la populaire série. 

Dans une vidéo, on l'aperçoit avec Christine Beaulieu et Danielle Proulx en pleine préparation pour tourner la toute dernière scène de la saison.

Toujours avec son sens de l’humour, Véro souligne son chandail léopard au style poilu, un look parfait pour clore cette sixième saison en beauté! 

© Instagram - Véronique Cloutier

Faire le plein de L'oeil du cyclone

La saison 5 de L’œil du cyclone est actuellement disponible sur l’EXTRA d’ICI TOU.TV.

Les tournages de la saison 6 ont pour leur part été lancés au mois d’août, au grand bonheur des fans qui pourront continuer de suivre les folies d’Éliane et d’Isabelle.

© Karine Paradis

