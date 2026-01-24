Voici pourquoi la finale de Zénith n’aura pas lieu à la date prévue

À peine la première ronde complétée que la quatrième saison de Zénith donne déjà l’impression de filer à toute vitesse vers sa conclusion!

Il faut dire que la cuvée 2026 se distingue par la qualité et la diversité de ses candidats, au point de s’imposer comme l’une des éditions les plus relevées depuis le lancement de la compétition musicale!

La grande finale sera diffusée en direct le jeudi 9 avril 2026, dès 20 h, et mettra en scène les quatre derniers candidats de chacune des générations.