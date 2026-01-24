Voici pourquoi la finale de Zénith n’aura pas lieu à la date prévue

Début du contenu principal.
À peine la première ronde complétée que la quatrième saison de Zénith donne déjà l’impression de filer à toute vitesse vers sa conclusion!
Il faut dire que la cuvée 2026 se distingue par la qualité et la diversité de ses candidats, au point de s’imposer comme l’une des éditions les plus relevées depuis le lancement de la compétition musicale!
La grande finale sera diffusée en direct le jeudi 9 avril 2026, dès 20 h, et mettra en scène les quatre derniers candidats de chacune des générations.
S’il est encore trop tôt pour prédire l’identité de la ou du gagnant, les téléspectateurs ont rapidement démontré un net enthousiasme pour les représentants de la génération Z. Naïla Louidort, Philippe Scrive et Krystel Mongeau ont en effet récolté la note supplémentaire accordée par le public, confirmant une tendance favorable aux plus jeunes artistes depuis le début de la saison. Reste à voir si cet engouement se maintiendra jusqu’à la finale!
Si la date de cet ultime rendez-vous peut sembler plus tardive qu’à l’habitude, c’est que Zénith observera une pause de deux semaines en cours de saison. Les épisodes prévus les 12 et 19 février ont été reportés en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver 2026, qui auront lieu du 6 au 22 février. Présentés sur ICI Télé, les Jeux entraîneront le déplacement de la majorité de la programmation régulière de la chaîne!
D’ici là, les amateurs de la compétition pourront suivre la quatrième ronde des cinq prévues pour la première phase du concours. Lors du prochain épisode, Brigitte Lafleur, Marc Déry, Constant Bernard et Édouard Tremblay-Grenier tenteront de se démarquer afin d’obtenir la meilleure note de la soirée et de poursuivre leur parcours dans cette saison déjà riche en moments marquants!
Ça promet!
