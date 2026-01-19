Véronique Cloutier se confie sur sa famille: «C’est une des plus belles surprises de la vie»

Début du contenu principal.
Véronique Cloutier s'ouvre pour une rare fois sur sa vie familiale dans le nouvel éditorial de son magazine.
Vous l'avez peut-être vu passer la semaine dernière: le nouveau numéro du VÉRO est consacré à la parentalité. On y voit entre autres Katherine Levac et ses fils ainsi que Félix-Antoine Tremblay et son bébé en couverture.
Afin de mettre la table, Véronique Cloutier s'est confiée sur sa famille qui évolue, se transforme et grandit. Elle révèle également ce qui a été l'une des plus belles surprises de sa vie en voyant ses enfants grandir.
Voici la publication de la célèbre animatrice accompagnée de son texte lumineux:
«Quand on devient parent, on nous prépare plutôt bien à tout ce qui concerne les nouveau-nés. […] Mais un jour, les bébés grandissent et on ne nous prépare pas autant à la suite des choses. Je dis souvent à mes amies mamans que les bébés, c’est difficile physiquement. Quand ils vieillissent, c’est difficile psychologiquement. […]
Puis, il y a du beau quand ils deviennent de jeunes adultes qui partent, qui reviennent, qui repartent, qui testent qui ils sont. Ils n’ont plus besoin de nous comme avant et ça nous fait quelque chose, même si notre intention réelle est de les voir devenir autonomes. On ressent un mélange de fierté, de tristesse et de nostalgie. Et au milieu de cette évolution, il y a la famille qui se transforme, qui s’agrandit. On commence à deux, puis on est trois, quatre, cinq… Et un soir, sans vraiment comprendre comment on en est arrivés là, on est huit autour de la table. Parce que chacun arrive avec son amoureux, son amoureuse, sa propre histoire. La maison se remplit à nouveau et nos cœurs font de la place à ces jeunes qu’on apprend à aimer comme les nôtres. Ça non plus, personne ne m’avait préparée à ça… Et c’est une des plus belles surprises de la vie!»
Vous pouve lire le texte entier sur le site du VÉRO.
Rappelons que Véronique Cloutier et Louis Morissette se sont dit oui pour la vie le 30 juin 2012.
Ils sont en couple depuis près de 26 ans. Les deux vedettes sont parents de trois grands enfants : Justin, Delphine et Raphaëlle.
Au tour de la plus jeune de Véronique Cloutier et Louis Morissette de faire ses débuts dans le monde du show-business!
Alors que Delphine et Justin ont commencé à la télévision, Raphaëlle fera ses débuts au cinéma.
L'adolescente de 16 ans a décroché un rôle dans le nouveau film jeunesse Au revoir Pluton. La fille de Véronique Cloutier incarnera l'un des personnages principaux dans ce long métrage scénarisé et scénarisé par Sarianne Cormier.
Vous aimerez aussi: