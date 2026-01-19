Véronique Cloutier se confie sur sa famille: «C’est une des plus belles surprises de la vie»

«Quand on devient parent, on nous prépare plutôt bien à tout ce qui concerne les nouveau-nés. […] Mais un jour, les bébés grandissent et on ne nous prépare pas autant à la suite des choses. Je dis souvent à mes amies mamans que les bébés, c’est difficile physiquement. Quand ils vieillissent, c’est difficile psychologiquement. […]

Puis, il y a du beau quand ils deviennent de jeunes adultes qui partent, qui reviennent, qui repartent, qui testent qui ils sont. Ils n’ont plus besoin de nous comme avant et ça nous fait quelque chose, même si notre intention réelle est de les voir devenir autonomes. On ressent un mélange de fierté, de tristesse et de nostalgie. Et au milieu de cette évolution, il y a la famille qui se transforme, qui s’agrandit. On commence à deux, puis on est trois, quatre, cinq… Et un soir, sans vraiment comprendre comment on en est arrivés là, on est huit autour de la table. Parce que chacun arrive avec son amoureux, son amoureuse, sa propre histoire. La maison se remplit à nouveau et nos cœurs font de la place à ces jeunes qu’on apprend à aimer comme les nôtres. Ça non plus, personne ne m’avait préparée à ça… Et c’est une des plus belles surprises de la vie!»

Vous pouve lire le texte entier sur le site du VÉRO.

Rappelons que Véronique Cloutier et Louis Morissette se sont dit oui pour la vie le 30 juin 2012.

Ils sont en couple depuis près de 26 ans. Les deux vedettes sont parents de trois grands enfants : Justin, Delphine et Raphaëlle.