La plus jeune de Véro et Louis fait ses débuts au cinéma, voyez la bande-annonce

Au tour de la plus jeune de Véronique Cloutier et Louis Morissette de faire ses débuts dans le monde du show-business!

Alors que Delphine et Justin ont commencé à la télévision, Raphaëlle fera ses débuts au cinéma.

L'adolescente de 16 ans a décroché un rôle dans le nouveau film jeunesse Au revoir Pluton. La fille de Véronique Cloutier incarnera l'un des personnages principaux dans ce long métrage scénarisé et scénarisé par Sarianne Cormier.