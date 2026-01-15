La plus jeune de Véro et Louis fait ses débuts au cinéma, voyez la bande-annonce

Début du contenu principal.
Au tour de la plus jeune de Véronique Cloutier et Louis Morissette de faire ses débuts dans le monde du show-business!
Alors que Delphine et Justin ont commencé à la télévision, Raphaëlle fera ses débuts au cinéma.
L'adolescente de 16 ans a décroché un rôle dans le nouveau film jeunesse Au revoir Pluton. La fille de Véronique Cloutier incarnera l'un des personnages principaux dans ce long métrage scénarisé et scénarisé par Sarianne Cormier.
C'est avec une immense fierté que la célèbre maman de Raphaëlle a partagé la bonne nouvelle aujourd'hui sur Instagram.
Avec la bande-annonce du film, Véronique Cloutier affirme être émue de voir «son bébé au cinéma», un secret que la famille gardait depuis près de 2 ans:
Sans plus attendre, on vous invite à regarder la bande-annonce du film Au revoir Pluton mettant en vedette Sarah-Jeanne Audet, Zakary Belharbi et Raphaëlle Morissette:
Le film sera présenté en grande première au 29e Festival international du film pour enfants de Montréal le mardi 3 mars 2026. On pourra ensuite le voir au cinéma dès le vendredi 27 mars.
Le fils de Louis Morissette et Véronique Cloutier, Justin Morissette, a hérité du grand sens de l'humour de ses parents. Pour le sport, c'est autre chose.
Dans une hilarante vidéo partagée sur son compte Instagram officiel, l'humoriste de 21 ans rejoint son célèbre père sur le vert pour une leçon de golf.
Après avoir appelé Louis Morissette «coach», Justin Morissette tente de suivre les conseils de ce dernier... sans grand succès.
