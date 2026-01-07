William Cloutier et Normand D'Amour se parlent quelques minutes avant leur entrée à Big Brother

Début du contenu principal.
William Cloutier, Normand D’Amour et 11 autres célébrités feront leur entrée dans la maison de Big Brother Célébrités dans les prochaines heures.
Pour l’instant, le chanteur et le comédien sont les deux seuls noms officiellement confirmés. Du côté de La gang du matin à Rouge FM Montréal, Patrice Bélanger, Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre se sont d’ailleurs amusés à provoquer une première rencontre entre les deux artistes, à l’aube du lancement de la nouvelle saison.
Dans un extrait partagé sur les médias sociaux de l’émission matinale, l’équipe discute avec William Cloutier, qui raconte avoir lancé une véritable bouteille à la mer sur ses réseaux sociaux dans l’espoir d’entrer en contact avec Normand D’Amour. Une tentative qui était toutefois restée sans réponse.
C’est finalement Pierre-François Legendre, qui a déjà fait de la tournée avec Normand, qui a réussi à établir le contact et à provoquer une première rencontre téléphonique entre les deux hommes, à peine une heure avant leur entrée dans la maison.
Lors de l’appel, Pierre-François Legendre s’est amusé en lançant:
«Salut Normand! Je te présente William. Faites-vous une alliance!»
Ce à quoi Normand D’Amour a répondu, à la blague:
«Heille William! Je t’amène jusqu’au bout.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
Avec son horaire bien rempli, les animateurs ont voulu savoir comment Normand D’Amour avait réussi à libérer du temps pour participer à Big Brother.
Le comédien a expliqué que les tournages de STAT sont terminés depuis décembre. L’émission étant maintenant diffusée en format hebdomadaire, il a aussi profité d’un voyage en Thaïlande avec sa conjointe avant de se lancer dans l’aventure.
Marie-Josée Gauvin lui a ensuite demandé comment s’étaient passées ses dernières 24 heures. Fidèle à lui-même, Normand a répondu avec humour: «Ah, mes dernières 24 heures, c’est d’essayer de remplir le cal**** d’ost*** de MP3… pis je suis pas capable de faire ça!»
C’est ce dimanche 11 janvier, sur les ondes de Noovo et sur Crave, que l’on découvrira quelles seront les 11 autres personnalités qui se joindront à Normand D’Amour et William Cloutier dans cette sixième saison de Big Brother Célébrités.
En attendant, vous pouvez (re)découvrir la première saison de Big Brother: le piège sur Crave.
