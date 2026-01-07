William Cloutier et Normand D'Amour se parlent quelques minutes avant leur entrée à Big Brother

Dans un extrait partagé sur les médias sociaux de l’émission matinale, l’équipe discute avec William Cloutier, qui raconte avoir lancé une véritable bouteille à la mer sur ses réseaux sociaux dans l’espoir d’entrer en contact avec Normand D’Amour. Une tentative qui était toutefois restée sans réponse.

C’est finalement Pierre-François Legendre, qui a déjà fait de la tournée avec Normand, qui a réussi à établir le contact et à provoquer une première rencontre téléphonique entre les deux hommes, à peine une heure avant leur entrée dans la maison.

Lors de l’appel, Pierre-François Legendre s’est amusé en lançant:

«Salut Normand! Je te présente William. Faites-vous une alliance!»

Ce à quoi Normand D’Amour a répondu, à la blague:

«Heille William! Je t’amène jusqu’au bout.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: