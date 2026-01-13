Pascale Marineau raconte son arrêt cardiaque et secoue ses colocs de Big Brother

Dans un autre extrait disponible dans Big Brother sans filtre, disponible gratuitement sur Crave, la jeune femme de 33 ans s’est confiée davantage à ses colocataires. Elle explique que les médecins n’ont jamais trouvé la cause de ses arrêts cardiaques, mais qu’ils ont fini par lui proposer une solution: un pacemaker.

Elle raconte ensuite un moment marquant :

«Ça a pris six jours. J’ai fait un arrêt cardiaque en regardant Traitors Canada. J’étais en train de rouler un show de théâtre, j’étais dans ma chambre d’hôtel après… j’étais couchée, je suis tombée encore une fois. Une chance inouïe : j’ai fait un arrêt cardiaque de 22 secondes capté. Pis là, ma petite clé USB a envoyé le signal directement à l’hôpital, et c’est le cardiologue lui-même qui m’a appelée.»