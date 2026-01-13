Pascale Marineau raconte son arrêt cardiaque et secoue ses colocs de Big Brother

Début du contenu principal.
La maison de Big Brother Célébrités a accueilli 16 joueurs, et les confidences sont déjà bien entamées après à peine deux jours de jeu.
Pascale Marineau s’est ouverte sur ses problèmes cardiaques. Dans un extrait diffusé hier soir, l’humoriste a confié qu’elle avait vécu sept arrêts cardiaques dans la dernière année.
Dans un autre extrait disponible dans Big Brother sans filtre, disponible gratuitement sur Crave, la jeune femme de 33 ans s’est confiée davantage à ses colocataires. Elle explique que les médecins n’ont jamais trouvé la cause de ses arrêts cardiaques, mais qu’ils ont fini par lui proposer une solution: un pacemaker.
Elle raconte ensuite un moment marquant :
«Ça a pris six jours. J’ai fait un arrêt cardiaque en regardant Traitors Canada. J’étais en train de rouler un show de théâtre, j’étais dans ma chambre d’hôtel après… j’étais couchée, je suis tombée encore une fois. Une chance inouïe : j’ai fait un arrêt cardiaque de 22 secondes capté. Pis là, ma petite clé USB a envoyé le signal directement à l’hôpital, et c’est le cardiologue lui-même qui m’a appelée.»
Évidemment, ses nouveaux amis ont eu plusieurs questions. Pascale leur explique qu’elle revenait d’elle-même après chacun de ses épisodes, mais qu’à chaque arrêt cardiaque, son cœur s’affaiblissait davantage.
L’humoriste devient émotive en parlant de ce que le pacemaker lui a permis de retrouver:
«Moi, ça m’a redonné une liberté. J’en avais plus de vie. Je ne pouvais plus faire de sport, je n’avais plus le droit de conduire, je ne pouvais plus aller à mes shows… Je n’avais plus de motivation.»
Depuis, Pascale a réappris à vivre normalement. Il y a toutefois trois choses qu’elle ne peut plus faire: booster une voiture, pratiquer des arts martiaux et se tenir trop près d’un micro-ondes.
Pour voir ce moment à la fois touchant et inspirant, rendez-vous ici.
Pour découvrir Pascale et ses colocs de Big Brother Célébrités, rendez-vous du lundi au jeudi à 19 h, ainsi que le dimanche dans le nouveau format de 90 minutes dès 18 h 30, sur Noovo et Crave.
