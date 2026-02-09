«Je comprends pas ton français»: que porte Oussama de Big Brother?

Cette enterprise de streetwear fêtera son premier anniversaire ce mois-ci.

Au moment de lancer les cotons ouatés «J'comprends pas ton français» l'an dernier, le propriétaire expliquait d'où lui était venu l'idée de cette ligne d'accroche:

«Quand j’étais jeune, je cherchais à comprendre mon identité, j’étais obligé d’apprendre le français à l’école, mais mon quartier anglophone comprenait pas mon français. Même les français à mon école comprenaient pas mon français à cause de mon accent. Plusieurs années plus tard, je vis le rêve de divertir les gens partout dans le monde tout en parlant québécois, mais parfois on se fait dire qu’on comprend pas notre français. Le plus que j’apprends à connaitre d’où viennent tous mes abonnés, je réalise que tous les pays francophones ont des français différents. Mais au final, j’suis content d’avoir le Français qui nous rassemble, sans ça rien de ce que je fais serait possible.»

