«Je comprends pas ton français»: que porte Oussama de Big Brother?

Plusieurs fans de Big Brother Célébrités ont remarqué le coton ouaté gris récemment porté par Oussama Fares.
Ce chandail à capuchon à effet camouflage porte une inscription intrigante à l'avant: «J'comprends pas ton français».
On peut voir le coton ouaté en question sur cette photo de Big Brother Célébrités:
Mais qu'est-ce que ça signifie et d'où ce vêtement provient-il?
Il s'agit du slogan de la marque québécoise Ouest, qui appartient à l'humoriste et créateur de contenu Shahin Ouest.
Cette enterprise de streetwear fêtera son premier anniversaire ce mois-ci.
Au moment de lancer les cotons ouatés «J'comprends pas ton français» l'an dernier, le propriétaire expliquait d'où lui était venu l'idée de cette ligne d'accroche:
«Quand j’étais jeune, je cherchais à comprendre mon identité, j’étais obligé d’apprendre le français à l’école, mais mon quartier anglophone comprenait pas mon français. Même les français à mon école comprenaient pas mon français à cause de mon accent. Plusieurs années plus tard, je vis le rêve de divertir les gens partout dans le monde tout en parlant québécois, mais parfois on se fait dire qu’on comprend pas notre français. Le plus que j’apprends à connaitre d’où viennent tous mes abonnés, je réalise que tous les pays francophones ont des français différents. Mais au final, j’suis content d’avoir le Français qui nous rassemble, sans ça rien de ce que je fais serait possible.»
Si vous avez envie de copier le look d'Oussama Fares de Big Brother Célébrités, sachez qu'il reste quelques exemplaires du chandail en rouge juste ici.
Le jeu d'Oussama Fares est très discret pour l'instant.
Alors qu'on assiste à un remaniement des alliances en ce moment, juste après la double maison, tout est à rebâtir pour toutes les célébrités, incluant Oussama.
Ses plus proches alliés sont Mona de Grenoble et Christophe Dupéré.
Les galas de Big Brother Célébrités seront diffusés tous les dimanches à 18h30, et les quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30, sur Noovo et Crave. Ne manquez pas également Big Brother célébrités: les gérants d'estrade les dimanches à 20h.
