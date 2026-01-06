Voici comment William Cloutier se prépare à son arrivée à Big Brother Célébrités

William Cloutier s'est confié sur la façon dont il se prépare à son entrée dans les maisons de Big Brother Célébrités, lui qui anticipe de devoir se creuser les méninges lors de son arrivée dans le grand manoir ludique.

C'est dans une story déposée sur Instagram que le chanteur a effectivement raconté être en mode rafraîchissement, histoire de bien maîtriser.... ses tables de multiplication.

Avec humour, il a expliqué ne pas vouloir vivre l'humiliation d'être vu à la télé en train de compter 6+7 sur ses doigts.