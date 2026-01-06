Voici comment William Cloutier se prépare à son arrivée à Big Brother Célébrités

Début du contenu principal.
William Cloutier s'est confié sur la façon dont il se prépare à son entrée dans les maisons de Big Brother Célébrités, lui qui anticipe de devoir se creuser les méninges lors de son arrivée dans le grand manoir ludique.
C'est dans une story déposée sur Instagram que le chanteur a effectivement raconté être en mode rafraîchissement, histoire de bien maîtriser.... ses tables de multiplication.
Avec humour, il a expliqué ne pas vouloir vivre l'humiliation d'être vu à la télé en train de compter 6+7 sur ses doigts.
William Cloutier a ensuite montré un moment passé en compagnie de son fils, alors qu'ils jouent à un jeu de mémoire, encore une fois en mode «entrainement» en vue de Big Brother Célébrités
C'est dimanche qu'on apprenant enfin l'identité de la seconde célébrité qui allait faire son entrée dans l'aventure de cette sixième saison de Big Brother Célébrités.
Après Normand D'amour, William Cloutier confirme une brochette de gens de haut calibre pour cette nouvelle édition.
La saison six de Big Brother Célébrités débute le 11 janvier prochain, à Noovo et sur Crave.
