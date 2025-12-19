Marie-Mai nous donne des détails inédits sur son prochain «rôle»

Marie-Mai a partagé quelques détails sur son rôle d’animatrice dans la deuxième saison de Big Brother: le piège.

Lors de la première saison, elle incarnait un personnage volontairement désagréable, multipliant les exigences envers la production et les joueurs, un rôle assumé et clairement fictif.

Pour cette deuxième saison, l’animatrice adopte toutefois une approche bien différente.