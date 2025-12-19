Marie-Mai nous donne des détails inédits sur son prochain «rôle»

Début du contenu principal.
Marie-Mai a partagé quelques détails sur son rôle d’animatrice dans la deuxième saison de Big Brother: le piège.
Lors de la première saison, elle incarnait un personnage volontairement désagréable, multipliant les exigences envers la production et les joueurs, un rôle assumé et clairement fictif.
Pour cette deuxième saison, l’animatrice adopte toutefois une approche bien différente.
Dans une entrevue accordée à NoovoMoi, Marie-Mai explique que, pour cette saison, elle adopte un personnage complètement différent, qu’elle qualifie elle-même de «nounoune».
«Méga, méga niaiseuse là. Mais... conne. Je ne sais pas grand chose. Je me trompe, je me trompe. Je dévoile des twist, je brise des punchs.»
L’animatrice avoue d’ailleurs que ce rôle a été plus exigeant qu’elle ne l’aurait cru. «Ça a été vraiment plus difficile que d’être bitch», confie-t-elle. Elle ajoute que la candidate piégée lors de cette deuxième saison ne s’est jamais doutée de quoi que ce soit. «C'est ça qui me fait capoter. C'est ça, elle se dit: "Marie-Mai elle est comme ça finalement. C'est la gens autour d'elle qui la rendent intelligente."»
La deuxième saison de Big Brother: le piège a déjà été tournée. D’ailleurs, lors de l’annonce de la première saison, la personne piégée ainsi que les comédiens se trouvaient déjà dans la maison de Big Brother, afin d’éviter qu’elle découvre le stratagème avant le début du jeu.
La première saison est toujours disponible sur Crave et met en vedette Jacob, un comptable authentique et particulièrement attachant.
La sixième saison de Big Brother Célébrités sera diffusée dès le 11 janvier à 18 h 30 sur Noovo. Le public pourra alors découvrir les 15 personnalités qui feront leur entrée dans la maison. On sait déjà que Normand D'Amour prendra part à l’aventure, mais qui seront les 14 autres à se joindre à lui?
