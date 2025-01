11 nouveaux livres écrits par vos vedettes préférées

Même si avec les filles, on s’était dit qu’on irait voir Crossroad au cinéma, on n’avait jamais eu l’occasion de le faire finalement. Le seul film que j’avais l’occasion de regarder ces temps-ci, c’était celui où ma mère et le père de ma meilleure amie se font la tendresse en cachette : un vrai film d’horreur. J’avais pas besoin de subir ça. Déjà qu’on devait endurer des rechutes d’amour, des déménagements non choisis et des accidents qui brisent plus que des voitures, sans compter nos doutes sur notre avenir, sur le chemin à prendre pour se rendre à Montréal et sur nos robes de bal. C’était la fin de notre secondaire, et avec elle, peut- être aussi la fin de notre amitié.