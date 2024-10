À quelques jours d'accoucher, Victoria Charlton nous parle de maternité et d'écriture

À quelques jours de donner naissance à son premier enfant, Victoria Charlton n’est pas nerveuse pour son accouchement. Toutefois, elle avoue «ne pas connaître les bébés» et de n’avoir «jamais changé de couches».

«Ça me stress plus l’après, mais mon chum [Bob le Chef] a déjà un fils de 14 ans. Il est déjà passé par là, donc ça me rassure», nous a-t-elle mentionné en visioconférence.