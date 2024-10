Nos vedettes favorites nous partagent leur lecture du moment, par ici l’inspiration!

La proposition de Catherine Brunet

Et on commence avec Catherine Brunet qui partageait récemment en story sa lecture du moment, La version qui n’intéresse personne.

Un roman québécois d’Emmanuelle Pierrot publié chez les éditions Le quartanier. C’est une histoire cruelle d’une victime imparfaite qui deviendra l’accusée.

Les propositions de Patricia Paquin

Patricia Paquin, elle, lit actuellement deux livres, dont celui de Rebecca Makonnen : Dans mon sang de chez Libre expression.

Résumé : «Rebecca Makonnen a toujours su que sa situation familiale était hors du commun. En fouillant ses origines, elle met pourtant au jour une histoire encore plus improbable. De secrets dévoilés en révélations inattendues, elle livre un récit déconstruit et troublant. Comme si on la suivait dans le passé, dans son sang, en temps réel. Un témoignage haletant et bouleversant, porté par une plume sensible, qui se lit comme un roman.»

L’animatrice a aussi entre les mains D. Tucrotte & fils de Dany Turcotte publié chez Les éditions La Presse.

Résumé : «Après avoir été tour à tour humoriste et animateur de télévision, c’est aujourd’hui dans l’écriture que Dany Turcotte prend plaisir. D. Turcotte & fils est son premier livre. Il y raconte son enfance à Jonquière, au Saguenay, au sein d’une famille marquée par l’alcoolisme de son père, la faillite de l’entreprise familiale, D. Turcotte et fils, et le divorce de ses parents. Il revient sur les moments clés de son parcours professionnel : ses débuts comme humoriste au sein du Groupe Sanguin et du duo Lévesque-Turcotte en passant par son rôle de «Fou du roi» dans la version québécoise de l’émission Tout le monde en parle et celui d’animateur dans l’émission La petite séduction. Mais derrière l’image publique se cache également un homme qui a dû affronter de nombreuses tempêtes dans sa vie personnelle, que ce soit la maladie et le décès d’êtres chers ou encore les nombreux commentaires haineux et homophobes émanant des réseaux sociaux. »