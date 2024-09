Marie-Claude Savard brise une fois de plus les tabous: «ça va faire»

Intemporelle, un livre qui fait du bien

L'objectif de ce troisième livre est simple: aider les lecteurs à trouver leur bien-être.

«C’est un guide routier, c’est un guide pratique. Le livre que j’ai cherché toute ma vie. [...] Ça fait six ans que j’ai terminé cette crise-là, de remise en question. [...] Je suis assez confortable pour avoir du recul. Mais ça fait pas si longtemps, donc j’ai pas oublié ce que c’était que d’être dans la tourmente.»

Après avoir consulté différents spécialistes, l'animatrice se sent outillée pour venir en aide: «Je suis allée partout. J’ai cogné à toutes les portes. [...] C’est pour ça que je me disais, j’ai des éléments de réponse pour aider tout le monde.».

Si parfois s’occuper de notre bien-être semble chose futile, l’autrice espère éveiller une conscience chez ses lecteurs et lectrices: «Je pense que souvent on a des automatismes, des patterns de vie dont on n'est pas conscient [...] Tu peux remettre à plus tard, mais une journée, le plus tard, il est là. Et c’est souvent entre 45 et 55 [ans]. C’est comme vivre à crédit, à un moment donné il faut payer la facture.».

Intemporelle par Marie-Claude Savard, sera en vente dès le 26 septembre.