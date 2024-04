Sophie Grégoire Trudeau aborde la réaction de ses proches au contenu de son livre

On voit et entend partout Sophie Grégoire Trudeau ces temps-ci: elle lance son premier livre Entre nous: mieux se connaître, mieux s’aimer dans lequel elle fait quelques révélations sur sa propre vie et aborde plusieurs thèmes liés à la santé mentale.

De son enfance à son adolescence en passant par son début de vie d’adulte, Sophie retrace sa croissance personnelle en abordant ses hauts comme ses bas. Elle nous décrit sans filtre son style d’attachement avec sa famille et même son trouble alimentaire.