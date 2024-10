Comment vieillir heureux? Jeanette Bertrand répond

À l’aube de ses cent ans, Janette Bertrand nous offre son 16e livre en carrière: Cent ans d’amour Réflexions sur la vieillesse. On a eu l’immense privilège d’aller à sa rencontre.

Écoutez l'entrevue dans la vidéo en en-tête.

Quel est le secret pour vieillir heureux?

De nombreux jeunes aimeraient avoir la santé de la bientôt centenaire, mais surtout vivre aussi longtemps qu'elle. Comment y arrivez?

D’abord, il faut accepter de vieillir. nous dit-elle: «Imagine un jeune qui n’aime pas vieillir, qui continue à ne pas aimer vieillir, [...] il va être malheureux d’être vieux! Lui, il va se chicaner après ses mains qui ne fonctionnent plus à son ordre, son pénis qui ne répond pas à son ordre non plus. [...] On vieillit tous et on meurt tous.»

Pour épauler les jeunes, la communicatrice ne se gêne pas pour conseiller son nouveau livre, qui permet assurément de voir la vieillesse autrement.

À ce sujet, l'autrice ajoute ceci: «On est utile tant qu’on vit. On peut être utile aux autres tant qu’on vit, et c’est quand on se sent inutile qu’on est prêts pour les vidanges!»

Janette Bertrand demande plus de modèles pour les aînés à la télé

Il est évident que Janette Bertrand a le désir d’être un modèle pour les personnes âgées, puisqu’il en manque notamment dans nos télés. Un enjeu qu’elle soulève dans son nouveau manuscrit.

Au petit écran, les jeunes corps sont exposés, les jeunes couples. Mais, en ce qui concerne les couples de vieux, nous les voyons très peu. «On nous rejette les vieux. Ils ne sont pas intéressants. Quand est-ce qu’on nous demande conseil? Jamais. Or, partout en Asie, quand un vieux meurt, c’est une bibliothèque qui vient de disparaître, qui vient de brûler. Nous autres, pas du tout. Nos vieux, on ne veut pas les voir. On manque de modèles et ça, j’y tiens beaucoup! »

Rester connectée et se prouver

C’est impressionnant de constater à quel point Janette Bertrand est à l’affût de toutes les réalités. À presque 100 ans, elle réussit à rester connectée avec toutes les générations.

Sa grande famille y est pour quelque chose: «Ma famille, c’est ma base. J’ai trois enfants [...] j’ai 8 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants, [...] alors je suis très près et ça m’intéresse. Tout m’intéresse.»

En s’intéressant à tout, Mme Bertrand a pu soulever plusieurs enjeux tout au long de sa carrière, et encore aujourd’hui. Cependant, prendre position vient aussi avec son lot de critiques: «J’ai été très critiquée [...] même récemment, j’ai été traitée de raciste dans les journaux. [...] Pis moi, je ne suis pas du genre à être découragée pour ça. Je vais leur prouver que je suis bonne. J’ai passé ma vie à faire ça: prouver à mon père qu’une fille ça valait quelque chose. [...] Moi je suis toujours en train de prouver que j’existe.»

Reste que Janette Bertrand n’a plus à prouver sa capacité à soulever des propos intelligents et importants. On en a encore la preuve avec son nouveau livre Cent ans d’amour Réflexions sur la vieillesse. L'ouvrage disponible dès aujourd’hui est à lire par les jeunes et les moins jeunes pour constater que… c’est beau vieillir!

Recommandé pour vous: