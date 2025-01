Marie-Josée Gauvin a été interceptée par la garde côtière à Miami pendant les Fêtes

La gang du matin est de retour après un merveilleux temps des Fêtes et Marie-Josée Gauvin a raconté la drôle de péripétie qu'elle a vécue à Miami.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, c’est ce matin que Marie-Josée Gauvin et ses acolytes Patrice Bélanger et Pierre-François Legendre faisaient leur grand retour après le petit congé des Fêtes.

Les trois amis ont fait un retour sur le party qui a lancé les festivités et on peut dire que l'anecdote de la chaise musicale nous a bien fait rire. Patrice Bélanger a trouvé son alter-ego au niveau de la compétition et il s'agit de Marc-Antoine, un membre de l'équipe qui ne s'en est pas laissé imposer.