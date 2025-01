Janette Bertrand célèbre 41 ans d’amour avec son conjoint Donald

«Après 41 ans, tous les petits accrochages, ce n’est pas important. L’important, c’est qu’on est deux, qu’on est ensemble. On s’en va main dans la main, cuisse dans la cuisse, comme tu veux, mais on est très près. Et c’est vrai qu’on ne fait qu’un. Mais pour ça, il faut être vieux.»

Puis, les yeux brillants, elle a ajouté une phrase bouleversante:

«Je veux lui dire que sans lui pour prendre soin de moi, je ne serais plus là.»

Janette a aussi évoqué les jugements qu’ils ont essuyés au début de leur relation. Avec 20 ans de différence d’âge, leur histoire a souvent fait jaser, mais ils ont su prouver à tous que l’amour ne se mesure pas en années. Leur complicité et leur affection mutuelle, après plus de quatre décennies, en sont la preuve vivante!