Marilou dévoile son nouveau projet et les photos sont ravissantes

Aujourd'hui, Marilou lance la précommande de son premier livre de cuisine pour les jeunes.

Tes premières recettes ne se contente pas de proposer des recettes savoureuses, Marilou partage également des confidences et des réflexions sur notre relation à la nourriture et sur des valeurs qui lui sont chères : la créativité, le partage, l’équilibre et la gratitude.

De plus, les photos pour la promotion de ce projet sont tout simplement magnifiques et mettent en valeur les plats alléchants qui se cachent derrière les recettes.