Marie-Mai ose la transparence pour la grande finale de Big Brother Célébrités

Une boucle délicate ajoutait une structure subtile à l’ensemble, mettant sa silhouette en valeur avec justesse. Un look à la fois sexy, chic et parfait pour une grande finale télévisée!

Pendant que Coco, Fred, Liliane et Sinem se disputent le titre ultime, les fans peuvent déjà s’attendre à une émission remplie de surprises, de moments forts et d’émotions. Qui sera LA grande gagnante de cette cinquième saison? Réponse ce soir dès 18h30 sur Noovo et Noovo.ca, dans une finale de 90 minutes qui promet de clore la saison en grand!

Place au suspense… et au look de Marie-Mai, qui mérite clairement sa place au panthéon des plus belles tenues vues à la télé québécoise!