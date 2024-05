Marc-André Grondin se confie sur la série Bellefleur: «j’ai pleuré»

Un personnage qui fait du bien

Dans Bellefleur, Yann est professeur d’anglais dans une polyvalente même si sa maîtrise de la langue de Shakespeare n’est vraiment pas excellente.

C’est un «éternel adolescent» qui a réussi à trouver une façon de rester au secondaire en devenant professeur, mais qui rêve surtout de devenir professeur de musique selon Marc-André.

«Il est en couple avec la même famille du secondaire. Et je pense qu’il tient beaucoup à ce noyau d’amitié-là avec sa gang», a-t-il ajouté.

Le comédien a beaucoup aimé jouer Yann qui est très différent de ceux qu'il a l’habitude d’interpréter.

«C’est un beau personnage, c’est vraiment le fun à jouer. Il a une vibe différente de celle qu’on me demande généralement de jouer. On me demande d’être beaucoup plus ténébreux que ça. Ça fait du bien de jouer Yann», a-t-il expliqué.