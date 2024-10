Gabriel Nadeau, candidat de Quel talent!, publie un livre choc sur les thérapies de conversion

Avant de commencer sa performance, Gabriel a partagé une partie de son histoire personnelle devant les caméras, révélant un parcours marqué par un manque d’amour et une recherche de soi. Ayant grandi dans une famille profondément religieuse, il a expliqué que pendant des années, il a dû refouler sa véritable identité, un combat qui a marqué sa vie.

En parallèle de sa participation à l’émission, Gabriel Nadeau poursuit sa quête de reconnaissance et de partage de son histoire à travers son livre Exorcisé - Sortez-moi de moi. Le livre retrace son parcours difficile, incluant son coming out à l’âge de 13 ans et les trois exorcismes qu’il a subis en raison de son orientation sexuelle. Élevé dans une Église chrétienne pentecôtiste, Gabriel a été diagnostiqué comme étant possédé par des «démons» par un prophète de sa communauté. Parmi ces prétendus démons: celui de la convoitise, de la masturbation, de la féminité et bien sûr, de l’homosexualité.