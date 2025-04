15 craquantes photos des enfants de vos vedettes préférées

Une merveilleuse nouvelle pourJennifer Abel et David Lemieux: l'adorable petite famille s’agrandit encore! La célèbre plongeuse olympique et le boxeur accueilleront bientôt leur troisième enfant.

C’est via Instagram que Jennifer a partagé cette grande annonce avec ses abonnés. Dans une publication remplie d’amour, elle a écrit:

«And soon we will be 5 💛✨»

Découvrez les photos!

