Janette Bertrand avait toute une surprise pour ses fans

Madame Bertrand révèle sa méthode pour mener de front plusieurs projets, selon le communiqué.

.«Dans les années 1970, je menais une triple carrière : mère de trois enfants, épouse et coanimatrice d’une émission quotidienne à la radio. Comment ai-je réussi à conjuguer mes responsabilités familiales et culinaires avec mes horaires chargés ? En humanisant les plats d’ici et d’ailleurs dont je m’inspirais pour les rendre faciles à préparer, mais tout aussi savoureux.»