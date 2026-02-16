Mélissa Bédard annonce sa séparation

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a annoncé ce matin qu'elle n'est plus en couple avec Karl Fortier, son conjoint des neuf dernières années et père de ses deux derniers enfants (Serena et Aaron).
Le couple s'était marié en août 2018 et formait une grande famille reconstituée avec sept enfants, incluant Serena et Aaron.
«Depuis quelques mois déjà, nous ne formons plus un couple. Nous formons toujours une équipe remplie d’amour pour nos enfants, mais nous ne sommes plus conjoints. Ce fut une décision réfléchie. Une décision prise avec respect, pour le bien de chacun», a écrit la chanteuse dans une publication partagée sur Facebook.
«Vous continuerez de nous croiser ensemble. Pour nous et pour nos petits, nous gardons une belle relation, et cela est très important. Notre amour nous a donné deux magnifiques enfants. Il a aussi soudé à jamais de grands garçons et de grandes filles qui seront toujours frères et sœurs. Une séparation n’est pas la fin de l’amour. L’amour se transforme», a précisé Mélissa dans sa publication remplie de douceur et de résilience.
Avant leur rencontre, Mélissa et Karl ont eu des enfants nés de relations précédentes. Mélissa avait déjà 2 filles, tandis que Karl avait 3 garçons. Ce dernier avait aussi pris la décision de rester quotidiennement à la maison pour s'occuper de leur famille.
Dans la même publication, la chanteuse indique que le titre de famille reconstituée prend maintenant tout son sens pour eux et désire protéger les enfants.
On envoie tout notre soutien à Mélissa, Karl et leurs enfants pour la suite.
