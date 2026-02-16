Mélissa Bédard annonce sa séparation

Mélissa Bédard a annoncé ce matin qu'elle n'est plus en couple avec Karl Fortier, son conjoint des neuf dernières années et père de ses deux derniers enfants (Serena et Aaron).

Le couple s'était marié en août 2018 et formait une grande famille reconstituée avec sept enfants, incluant Serena et Aaron.

«Depuis quelques mois déjà, nous ne formons plus un couple. Nous formons toujours une équipe remplie d’amour pour nos enfants, mais nous ne sommes plus conjoints. Ce fut une décision réfléchie. Une décision prise avec respect, pour le bien de chacun», a écrit la chanteuse dans une publication partagée sur Facebook.