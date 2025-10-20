Après En direct de l'univers, Mélissa Bédard avait un message pour ses fans

Début du contenu principal.
Alors qu’elle a ému tout le monde avec sa reprise de la chanson Hallelujah de Léonard Cohen, samedi soir à En direct de l'univers, Mélissa Bédard a tenu à s’adresser à ses fans.
La chanteuse a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages qu’elle a reçus, des mots qui l’ont touchée droit au cœur.
Dans son touchant message, la chanteuse a souligné qu’elle adore cette chanson, autant l’écouter que la chanter, c’est sa chanson!
«J’aime la chanter, j’aime la vivre, et j’espère que vous l’avez ressenti hier.
Chaque fois que je la chante, je me nourris de votre amour et de votre énergie»
Pour la 400e, l'émission musical à décidé de mettre le public de l'avant, mais aussi d'inviter Alex Perron, Philippe Laprise, Mario Dumont, Michel Charrette. Les téléspectacteur et les gens sur place ont vécu une panoplie de grands moments, comme les retrouvailles entre Dee Snider et Isabelle Boulay.
D’ailleurs, dans les derniers jours, l’équipe de l’émission a parcouru le Québec pour aller à la rencontre du public, ce qui a donné lieu à des moments particulièrement touchants.
Samedi prochain, l’ingénieure en aérospatiale québécoise Farah Alibay prendra place sur le plateau d’En direct de l’univers!
Une invitation prestigieuse qui met une fois de plus en lumière le parcours exceptionnel de cette scientifique qui s’illustre à l’international.
Vous aimerez aussi: