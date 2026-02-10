Passer au contenu principal
Voici ce qui se passe quand Mélissa Bédard s’aventure sur la Strip à Vegas

PAR :

Le talent de Mélissa Bédard n’est plus à prouver. De passage à Las Vegas, la chanteuse a offert un moment spontané en interprétant une chanson directement sur la célèbre Strip, attirant rapidement l’attention des passants et suscitant de nombreuses réactions admiratives.

Voici un extrait de sa performance :

Sur ce qui semble être un micro ouvert installé directement sur la rue principale de Las Vegas, la chanteuse a confié qu’elle n’avait tout simplement pas pu résister à l’envie de prendre le micro pour chanter.

Et l’expérience lui a tellement plu qu’elle ne l’a pas fait qu’une seule fois: elle s’est arrêtée à deux reprises, directement sur le trottoir, pour offrir des performances improvisées aux passants.

En voyage à Las Vegas avec une amie, la chanteuse n’a visiblement pas fini d’impressionner les passants, captivant l’attention avec sa voix puissante et ses performances spontanées.

