Mélissa Bédard surprend avec un duo émouvant aux côtés de Steph Carse

Mélissa Bédard a réservé une surprise juste à temps pour le temps des Fêtes: elle lance un duo avec nul autre que Steph Carse, grand gagnant de la plus récente saison de Chanteurs masqués.

Pour l’occasion, la chanteuse s’est envolée vers la Floride afin d’enregistrer la pièce, partageant les coulisses de cette collaboration sur ses réseaux sociaux.