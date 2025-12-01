Mélissa Bédard surprend avec un duo émouvant aux côtés de Steph Carse

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a réservé une surprise juste à temps pour le temps des Fêtes: elle lance un duo avec nul autre que Steph Carse, grand gagnant de la plus récente saison de Chanteurs masqués.
Pour l’occasion, la chanteuse s’est envolée vers la Floride afin d’enregistrer la pièce, partageant les coulisses de cette collaboration sur ses réseaux sociaux.
Dans la vidéo, Mélissa présente leur reprise d’Amazing Grace. Les deux artistes y déploient une puissance vocale exceptionnelle, offrant une interprétation qui donne véritablement des frissons.
Steph Carse signe d’ailleurs un retour remarquable. Longtemps absent de la sphère publique, il a renoué avec le public en incarnant le Cardinal dans Chanteurs masqués, un moment qui a ravi de nombreux téléspectateurs.
Dans le texte accompagnant la vidéo, Mélissa exprime toute sa joie de partager ce grand moment avec cette légende de la musique québécoise.
«Et ce fut une des plus belles collaborations à laquelle j'ai pu participer, parce que ce n'est pas seulement de la chanson avec Steph Carse. C'est de l'émotion et un moment de grâce pur. Alors, merci mon ami de m'avoir invité à chanter avec toi. Et j'espère que nos voix vont transpercer les frontières, mais surtout te rappeler à quel point tu es extraordinaire.»
La reprise d’Amazing Grace interprétée par Mélissa Bédard et Steph Carse figure sur l’album Souvenir du chanteur, maintenant offert sur toutes les plateformes de téléchargement.
