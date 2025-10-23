Soyez témoin témoins du petit matin au lit de Mélissa Bédard et son bébé

Les fins renards auront remarqué une ressemblance frappante entre le beau Aaron et ses sœurs: c’est frappant de voir ce visage si similaire à celui de Sisi, Layla et Elena.

Dans un tout autre ordre d’idées, Mélissa Bédard a tenu à s’adresser à ses fans suite à son passage remarqué à En direct de l’univers samedi dernier.

Après avoir ému tout le monde avec sa reprise de la chanson Hallelujah de Léonard Cohen, elle a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages reçus. Lisez son message sous la photo qui suit.