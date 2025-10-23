Soyez témoin témoins du petit matin au lit de Mélissa Bédard et son bébé

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a dévoilé des images touchantes et surtout adorables de son bébé Aaron et elle, lors des premiers instants suivant son réveil.
C’est dans une story déposée sur Instagram et que vous verrez un peu plus bas que la fière maman a expliqué être fan de la bonne humeur de son coco lorsqu’il ouvre les yeux.
Tous deux installés dans le lit de la chanteuse, ils ont gazouillé ensemble. On ne peut que fondre devant le sourire et les babillements de bonheur de ce petit être de bientôt 7 mois.
Les fins renards auront remarqué une ressemblance frappante entre le beau Aaron et ses sœurs: c’est frappant de voir ce visage si similaire à celui de Sisi, Layla et Elena.
Dans un tout autre ordre d’idées, Mélissa Bédard a tenu à s’adresser à ses fans suite à son passage remarqué à En direct de l’univers samedi dernier.
Après avoir ému tout le monde avec sa reprise de la chanson Hallelujah de Léonard Cohen, elle a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages reçus. Lisez son message sous la photo qui suit.