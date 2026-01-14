Après un «épuisement extrême», Mélissa Bédard donne des nouvelles de sa santé

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a traversé une grande période d’épuisement en raison d’une carence en fer causée par des règles abondantes.
Dans une publication sur ses médias sociaux, la chanteuse a tenu à donner des nouvelles de sa santé à ses abonnés.
Dans sa publication, la chanteuse raconte qu’elle croyait d’abord souffrir d’une dépression, d’une mononucléose, ou même d’un post-partum tardif.
Elle explique finalement avoir découvert qu’elle vivait avec une importante carence en fer menant à de l’anémie:
«Je vis donc une carence en fer qui a abouti à de l’anémie. Quand mon corps manque de fer, il coagule mal, ce qui aggrave encore les règles. Un gros cercle vicieux.»
Mélissa est maintenant prise en charge par les professionnels de la santé et assure qu’elle reprend tranquillement des forces.
La maman de trois enfants partage sa vie avec un conjoint qui est lui aussi papa de trois enfants. Ensemble, ils ont accueilli le petit Aron, formant ainsi une grande et belle famille recomposée de sept enfants.
Et malgré un quotidien bien rempli, Mélissa continue de multiplier les projets: en 2025, elle a brillé dans la comédie musicale Chicago et poursuit sa tournée de spectacles un peu partout.
On souhaite un prompt et doux rétablissement à Mélissa.
