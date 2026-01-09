Mélissa Bédard invite ses fans à son spectacle mais ça ne se passe pas comme prévu

Début du contenu principal.
Mélissa Bédard a tenté de concilier travail et famille cette semaine, mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
La chanteuse sera en concert à la Salle Albert-Dumouchel de Valleyfield ce vendredi 9 janvier.
Comme il reste encore quelques places, Mélissa Bédard a partagé une story où elle invite ses fans à venir assister au spectacle.
La première tentative de vidéo montre la star québécoise avec son bébé dans les bras. Le petit Aaron n'arrêtait pas de crier, elle a donc dû recommencer dans une deuxième vidéo.
Et cette fois-ci, le résultat était beaucoup plus... dégoulinant!
Voici la story rocambolesque de Mélissa Bédard, à ne pas regarder si vous avez le coeur sensible:
Au moment d'écrire ces lignes, il restait toujours des billets pour le spectacle de Mélissa Bédard vendredi soir.
Rendez-vous sur le site officiel de l'artiste pour tous les détails.
Mélissa Bédard a réservé une surprise en décembre dernier: elle a lancé un duo avec nul autre que Steph Carse, grand gagnant de la plus récente saison de Chanteurs masqués.
Pour l’occasion, la chanteuse s’est envolée vers la Floride afin d’enregistrer la pièce, partageant les coulisses de cette collaboration sur ses réseaux sociaux.
Voyez leur émouvant duo juste ici!
