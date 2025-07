Mélissa Bédard répond avec douceur à un commentaire déplacé sur son fils Aaron

Mais derrière ces images empreintes de tendresse, Mélissa a récemment été confrontée à une réalité malheureusement trop familière: les commentaires déplacés d'internautes.

La cause? L’apparence de son bébé Aaron!

Eh oui, certains ont insinué, à tort, que l’enfant ne pouvait pas être le sien à cause de son teint plus pâle... Plutôt que de répondre avec colère, Mélissa a choisi l’amour, comme à son habitude. Avec beaucoup de douceur et de maturité, elle a pris la parole pour rétablir les faits et surtout, inviter à la réflexion.

«Je reçois souvent des petits commentaires chaque fois que je publie une photo de mon doux Moufassa mon fils je reçois des trucs comme : « Il est blanc ! », « C’est vraiment ton fils ? », ou encore « Il va foncer en vieillissant ? ». Et je vous rassure, je le prends pas mal — je vous écris ça avec le sourire… dans le but que ça arrête .

Oui, mon bébé est plus pâle que mes autres enfants, non il va pas devenir plus foncer mais c’est bien mon fils. Je ne choisis pas la couleur de peau de mes enfants, ni la texture de leurs cheveux. Chaque petit humain arrive avec sa propre magie, et c’est ce qui les rend uniques.

Je comprends que ça surprenne parfois de voir une maman haïtienne avec un bébé si clair de peau… mais au fond, l’amour, ça ne se mesure pas à la couleur. Alors oui, continuez à dire qu’il est trop mimi — ça, je prends avec tout mon cœur!», dévoile-t-elle sur Facebook.