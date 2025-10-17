Luc Poirier est forcé d'intervenir avec des licornes sur sa page Facebook

Début du contenu principal.
Luc Poirier nous a fait sourire avec une drôle de publication aujourd'hui.
Devant la haine et les querelles dans les sections des commentaires sur Facebook, le millionnaire a voulu adoucir l'ambiance d'une façon, disons-le, assez originale merci. Il généré une image à l'aide de l'intelligence artificielle montrant... deux licornes qui se prennent par la main!
Avec le dessin coloré, Luc Poirier explique qu'il aimerait voir davantage de débats respectueux sur sa plateforme.
Voici le message du célèbre homme d'affaires:
«J’avais préparé une autre vidéo sur la vente de maisons, mais à voir les gens s’envoyer chier en commentaires… Soyez gentils entre vous! Oui, c’est normal que parler d’affaires, de finances et de la vie en général provoque des débats. Mais restez polis entre vous, sinon on va finir avec du contenu licornes et calinours. Je ne veux pas que ma plateforme serve à alimenter des propos haineux et des insultes inutiles. Pensez à l’exemple que vous donnez et à ceux qui lisent vos niaiseries.»
Si vous vous demandez si cette étrange publication de licornes avec un appel au respect a fait réagir, la réponse est oui!
Plusieurs ont remercié le millionnaire de rappeler que la haine ne mène à rien sur le Web. D’autres en ont profité pour faire des blagues sans malice.
«J’ai appris quelque chose.... les licornes ont des doigts!!»
«Oui mais… un psy c’est plus cher!»
De son côté, la femme de Luc Poirier a applaudi sa sortie.
«Entièrement d’accord avec mon mari. La bienveillance, c’est ce qu’il y a de plus classe. On peut débattre, échanger, mais toujours avec respect et élégance», déclare Isabelle Gauvin dans la section des commentaires.
Sur une autre note, le mois dernier, Luc Poirier a reçu sa toute nouvelle voiture.
Passionné de Ferrari, il a ajouté à sa prestigieuse collection une Ferrari Daytona SP3 2025, un modèle grandiose qui ne passe pas inaperçu.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Luc invite ses abonnés à découvrir son garage, dévoilant sa collection impressionnante ainsi que le tout nouvel ajout.
