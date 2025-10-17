Luc Poirier est forcé d'intervenir avec des licornes sur sa page Facebook

«J’avais préparé une autre vidéo sur la vente de maisons, mais à voir les gens s’envoyer chier en commentaires… Soyez gentils entre vous! Oui, c’est normal que parler d’affaires, de finances et de la vie en général provoque des débats. Mais restez polis entre vous, sinon on va finir avec du contenu licornes et calinours. Je ne veux pas que ma plateforme serve à alimenter des propos haineux et des insultes inutiles. Pensez à l’exemple que vous donnez et à ceux qui lisent vos niaiseries.»

Si vous vous demandez si cette étrange publication de licornes avec un appel au respect a fait réagir, la réponse est oui!

Plusieurs ont remercié le millionnaire de rappeler que la haine ne mène à rien sur le Web. D’autres en ont profité pour faire des blagues sans malice.

«J’ai appris quelque chose.... les licornes ont des doigts!!»

«Oui mais… un psy c’est plus cher!»