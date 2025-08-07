Isabelle Gauvin avait un touchant message pour son mari, Luc Poirier

Le millionnaire Luc Poirier souffle aujourd'hui ses 50 bougies! Pour l'occasion, sa femme Isabelle Gauvin a pris le contrôle de ses comptes Facebook et Instagram.

Sa mission: demander aux fans de son époux de lui envoyer massivement des messages pour lui souhaiter bonne fête!

Isabelle Gauvin en profite également pour souhaiter une fabuleuse journée à l'homme de sa vie.

Voici la vidéo publiée sur les comptes officiels de Luc Poirier, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Insagram ci-dessous: