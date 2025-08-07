Isabelle Gauvin avait un touchant message pour son mari, Luc Poirier

Début du contenu principal.
Le millionnaire Luc Poirier souffle aujourd'hui ses 50 bougies! Pour l'occasion, sa femme Isabelle Gauvin a pris le contrôle de ses comptes Facebook et Instagram.
Sa mission: demander aux fans de son époux de lui envoyer massivement des messages pour lui souhaiter bonne fête!
Isabelle Gauvin en profite également pour souhaiter une fabuleuse journée à l'homme de sa vie.
Voici la vidéo publiée sur les comptes officiels de Luc Poirier, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Insagram ci-dessous:
Elle semble un peu timide, c'est trop mignon!
Dans une deuxième vidéo publiée un peu plus tard aujourd'hui, un collègue de Luc Poirier lui demande comment il se sent à 50 ans.
Le millionnaire explique qu'il se sent mieux que jamais. Il est heureux dans sa vie personnelle, en amour et il adore ce qu'il fait au travail.
Voici la vidéo en question:
«Plus jeune, je n’aurais jamais envisagé que 50 ans, c’était comme ça», ajoute Luc Poirier en commentaire.
Nous lui souhaitons un bon anniversaire, nous aussi!
