Luc Poirier déballe une nouvelle Ferrari pour ses fans: «la plus belle de ma collection»

Luc Poirier vient de recevoir sa toute nouvelle voiture.
Passionné de Ferrari, il a ajouté à sa prestigieuse collection une Ferrari Daytona SP3 2025, un modèle grandiose qui ne passe pas inaperçu.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Luc invite ses abonnés à découvrir son garage, dévoilant sa collection impressionnante ainsi que le tout nouvel ajout.
Fier et visiblement heureux, il ne cache pas son enthousiasme: «Bien franchement, je crois que c’est la plus belle de toute ma collection.» On le voit même prendre le temps de déballer soigneusement le véhicule devant la caméra.
L’homme d’affaires adore ouvrir les portes de son immense garage pour partager sa passion et faire découvrir sa collection impressionnante aux visiteurs.
Il a d’ailleurs fait le bonheur d’un jeune garçon de 9 ans il y a quelques jours, en compagnie de Nick Suzuki. Découvrez tous les détails de cette rencontre ici.
Il y a un mois, le millionnaire Luc Poirier soufflait ses 50 bougies! Pour l'occasion, sa femme Isabelle Gauvin a pris le contrôle de ses comptes Facebook et Instagram.
Sa mission: demander aux fans de son époux de lui envoyer massivement des messages pour lui souhaiter bonne fête!
