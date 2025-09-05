Luc Poirier déballe une nouvelle Ferrari pour ses fans: «la plus belle de ma collection»

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Luc invite ses abonnés à découvrir son garage, dévoilant sa collection impressionnante ainsi que le tout nouvel ajout.

Fier et visiblement heureux, il ne cache pas son enthousiasme: «Bien franchement, je crois que c’est la plus belle de toute ma collection.» On le voit même prendre le temps de déballer soigneusement le véhicule devant la caméra.