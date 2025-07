Luc Poirier et Isabelle Gauvin dévoilent leur «secret de couple» et déclenchent une vague de réactions

Filmés dans leur magnifique piscine creusée, tout sourire et complices, ils livrent un message simple mais puissant: prendre le temps de se retrouver à deux, même dans un horaire chargé, c'est ça la clé!

Si plusieurs internautes ont salué la sincérité du moment, la vidéo a aussi fait réagir… parfois vivement. Dans les commentaires, l’amour et le cynisme se côtoient, comme souvent lorsqu’il est question de couples médiatisés et de fortunes bien connues!

«On nous demande souvent: “C’est quoi votre secret de couple?”



Honnêtement? Prendre le temps de prendre le temps. 💞

Même quand la vie roule vite, on essaie de se créer des bulles à deux… comme ici, entre deux e-mails!



Pas besoin de grand luxe pour garder la flamme vivante — une marche après souper, un moment volé à deux, un regard complice… ça change tout. Évidemment, il y a plus que ça, mais c’est un bon début ;)



Et vous, c’est quoi votre petit truc d’amoureux?», dévoile le couple sur Instagram.