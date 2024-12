Isabelle Gauvin, la femme de Luc Poirier, s’ouvre sur sa plus grande richesse

Avoir de l’argent, un souhait de petite fille?

Isabelle Gauvin est claire dans sa réponse. Non, plus jeune, elle ne rêvait pas d’être riche, mais plutôt d’être accomplie: «Je visais d’être heureuse, d’être en amour, avec mes beaux enfants. En bout de ligne, c’est ça le principal.»

Dans le premier épisode que nous avons écouté, leur vie semble centrée sur le bien matériel, or elle précise que leur vie est largement plus que ça: «On va voir au courant de l’émission que nos valeurs, c’est plus (que ça). On est vraiment chanceux parce qu'on est une famille tissée serrée. On a de beaux enfants, sont en santé, mon couple va super bien, j’ai un mari qui m’aime comme ça ne se peut pas.»

D’ailleurs, difficile de ne pas croire la participante de Vie$ de rêve quant à l’amour que son mari lui prodigue. Attendez de voir dans le premier épisode l’incroyable bague qu’il lui a offerte. «J’ai un mari vraiment intense, fait qu’il est intense en business, en amour… dans tout!», nous confie-t-elle.

Simple et milliardaire, deux mots qui peuvent aller ensemble

Quand on est riche à craquer, à quoi ressemble notre quotidien? Isabelle a tenu à partager sa réalité: «On reste des personnes très simples, authentiques. On mange comme tout le monde. Je cuisine, je fais mon lavage. Vous allez peut-être le voir dans l’émission, mais en même temps, dans l’émission, c’est une émission. Ils sont venus filmer, il y avait des événements, c’était très glam. Mais mon quotidien, je suis souvent en Lululemon, je fais du lavage, je cuisine, je fais l’épicerie, j’adore ça»

Si elle a accepté d’embarquer dans cette nouveauté de Crave, c’est également pour passer un message: «Ce que j’aimerais que les gens comprennent, c’est que c’est correct de faire de l’argent au Québec. C’est correct de travailler fort, de vivre de gros stress, si c’est ça l’objectif des gens. Ce n’est pas tout le monde non plus qui veut faire ça, mais de l’argent qui est travaillé, qui est bien mérité, pourquoi juger à ce moment-là cet argent-là? J’espère que cette mentalité qui est majoritairement au Québec, puisse changer un jour, puis que tout le monde soit fier de ce qu’il accomplit.»

En finir avec les tabous sur les gens riches

Contrairement aux autres femmes qui nous donneront un accès illimité à leur intimité, Isabelle mentionne qu’elle était déjà un livre ouvert avant son passage à l'émission.

«Je pense que ma situation est un peu différente, souligne-t-elle, parce que, déjà, on s’expose. Déjà, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On montre notre succès, on montre nos achats, on montre nos voyages, on ne s’est jamais gênés de ça.» En revanche, derrière une vie de rêve se cache, parfois, de durs moments: «Je pourrais montrer aussi tout le stress qu’on vit. Ça arrive qu’on n’ait plus de liquidité. Être riche, ça ne veut pas dire que tu as tout le temps de la liquidité dans ton compte de banque. C’est vraiment deux choses, nous autres, on est investisseurs, fait que quand on a de l’argent, on la réinvestit. Il y en a des moments plus difficiles, on n’a pas toujours un million dans notre compte de banque, même jamais.»

L’argent n’est pas tombé du ciel sur le couple. Luc Poirier travaille d’arrache-pied pour sa compagnie et Isabelle l’aide beaucoup également. Par contre, certains se permettent des remarques blessantes à leur égard : «Il y en a des commentaires qui sont un peu désobligeants, mais je dirais qu’il y en a de moins en moins. [...] En bout de ligne, il y a beaucoup plus de commentaires positifs, des gens qui sont motivés, des parents qui nous écrivent.»