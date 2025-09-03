Luc Poirier et Nick Suzuki ont fait vivre un moment inoubliable à ce petit garçon de 9 ans

Luc Poirier et Nick Suzuki ont fait vivre un moment inoubliable à un petit garçon de 9 ans la semaine dernière.

Sur son compte Instagram, Luc a expliqué qu’il a rencontré le jeune Grégoire, qui est malheureusement atteint de la leucémie, grâce à son père Mathieu.

Ce dernier est entré en contact avec Luc afin de faire changer les idées à son garçon qui passe la majorité de son temps à l’hôpital.