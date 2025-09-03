Luc Poirier et Nick Suzuki ont fait vivre un moment inoubliable à ce petit garçon de 9 ans

Début du contenu principal.
Luc Poirier et Nick Suzuki ont fait vivre un moment inoubliable à un petit garçon de 9 ans la semaine dernière.
Sur son compte Instagram, Luc a expliqué qu’il a rencontré le jeune Grégoire, qui est malheureusement atteint de la leucémie, grâce à son père Mathieu.
Ce dernier est entré en contact avec Luc afin de faire changer les idées à son garçon qui passe la majorité de son temps à l’hôpital.
Voyez des photos de cette rencontre marquante entre Luc et Grégoire juste ici:
En plus de rencontrer Luc Poirier, Grégoire voulait aussi lui présenter son projet spécial qu’il a réalisé avec l’aide de son enseignante. Le jeune garçon a écrit un livre intitulé Les mystérieux toutous.
Ce projet devait simplement aider Grégoire à s’évader et à rêver au départ, mais voilà que son livre a finalement été publié! Il a même décidé de donner tous les profits de la vente de son livre à Leucan et à la Fondation du Children.
Nick Suzuki, le capitaine des Canadiens de Montréal, a décidé d’aider Grégoire avec la vente de son livre en signant 25 copies qui seront remises aux personnes ayant fait les dons les plus généreux.
Au moment où ces lignes étaient écrites, plus de 2000 copies du livre ont déjà été vendues!
Si jamais vous voulez vous procurer une copie du livre Les mystérieux toutous par Grégoire, rendez-vous sur cette page.
