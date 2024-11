Voici ce que devient Jean-Nicolas Verreault

Jean-Nicolas Verreault tente de briser les tabous entourant la détresse psychologique des hommes grâce aux témoignages de Patrick Huard, Patrick Senécal, Hugo Giroux, Denis Bernard, Fabrice Vil et Étienne Galloy. Un homme sur cinq serait en situation de détresse psychologique élevée à Montréal* et 75 % des gens qui commettent un suicide sont des hommes**. Le comédien veut donc comprendre pourquoi les hommes ne parlent pas, quels sont leurs enjeux, et surtout, comment intervenir auprès d’eux pour leur donner les outils nécessaires pour faire face aux moments plus difficiles. En tant que père de trois jeunes filles, Jean-Nicolas se questionne aussi sur l’avenir de ces dernières et sur les hommes qui croiseront leur chemin.

Dans ce documentaire, la vedette québécoise fera tout pour démystifier la santé mentale masculine.

Les gars, faut qu'on se parle sera présenté dans le cadre de la journée

Bell Cause pour la cause. À voir le mercredi 22 janvier 2025 à 21h à Canal D, à 22h à Canal Vie ainsi que sur Crave et Noovo.ca. On pourra ensuite le regarder sur la chaîne Noovo le dimanche 26 janvier à 20h30.