Voyez les images du shower de Vanessa Boudrias et Jean-Pier Gravel

On a pu avoir des moments de l'événement sur le compte Instagram de Geneviève Tardif qui se trouvait sur les lieux avec son amoureux Charles Hamelin. C'est d'ailleurs la journaliste sportive qui a filmé l'entrée des futurs parents accompagnés de leur Bouvier Bernois Camilo.

Dans la vidéo, on pouvait voir une Vanessa émue de l'accueil très enthousiaste qu'elle a reçu. Les invités, dont quelques visages connus comme Varda Étienne, Penande Estime et Anne-Lovely Étienne ont aussi pris plusieurs photos ensemble dans le décor orangé aux inspirations campagnardes.

D'ailleurs, on aurait bien croqué dans un des biscuits ourson, dans un des muffins au chocolat ou dans le superbe gâteau étagé.

Vanessa Boudrias annonçait en mars dernier être rendue à huit mois et demi de grossesse, l'arrivée de bébé est imminente et on lui souhaite la santé et beaucoup d'amour.

