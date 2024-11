Après Aller simple, Sophie Nélisse sera de retour dans nos télés!

Le thriller sera présenté en six épisodes de 60 minutes.

Le synopsis officiel, dévoilé aujourd'hui par Radio-Canada, nous permet de mieux comprendre ce qui nous attend:

Pour Stéphanie (Sophie Nélisse), vingt-cinq ans, la vie bascule le jour où une vidéo compromettante et humiliante de sa mère (Lynda Johnson) devient virale. Stéphanie est convaincue que cette vidéo, qui a anéanti la carrière politique de celle-ci, et mis à mal son puissant clan familial, est fausse. Et ce malgré l'avis de tous les experts qui certifient son authenticité. Mais qui aurait fabriqué ce faux, et pourquoi? Alors que rien ne l’y prédispose, Stéphanie, qui n’a aucun talent pour le mensonge, qui n’est ni espionne ni policière, se fait engager sous une fausse identité au sein d’une start up qu’elle soupçonne d’avoir les capacités technologiques de créer des hypertrucages indétectables. Entraînée malgré elle dans un dangereux complot aux ramifications internationales, Stéphanie va découvrir que la vérité n’est pas là où elle l’attendait et que les mensonges parfaits se paient très chers.

Le tournage est déjà commencé au Québec. On pourra voir L'indétectable au printemps prochain sur ICI TOU.TV Extra et sur ICI Télé pendant la saison 2025-2026.