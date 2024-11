Charlotte Le Bon se confie sur le tournage intense de White Lotus

«Je peux vous dire que c'était très long, très loin. Moi j'ai terminé au mois de juillet. Le tournage au complet a duré 6 mois sans interruption. Moi j'étais là pendant 4 mois, avec interruptions parce que j'ai un rôle secondaire. [...] Ça a été assez challengeant, évidemment loin de ma famille et des gens que j'aime. Mais c'est une expérience dont je suis vraiment très très contente.»

Charlotte Le Bon aurait remplacé la comédienne Francesca Corney, ce qui explique pourquoi elle est arrivée un peu plus tard sur le plateau. Pour l'instant, on en sait très peu sur son personnage.

La saison 3 de The White Lotus a été tournée à Bangkok et sur les îles de Koh Samui et Phuket. En plus de la star québécoise, on y retrouvera Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Parker Posey, Walton Goggins, Scott Glenn et Natasha Rothwell de la saison 1. À voir un peu plus tard en 2025!