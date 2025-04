Véronique Cloutier révèle le secret de la longévité de son couple avec Louis

«Ça fait presque 24 ans que je suis avec le père de mes enfants. On élève ensemble une super famille. C’est fou hein? Ça va faire 24 ans au mois de mai. Même nous, on n’en revient pas. On est très fiers, je pense de ce qu’on a bâti ensemble, et de continuer de s’aimer à travers ça. […] On se rechoisit, on se remet en question.»

Pénélope McQuade a alors voulu savoir le secret de la longévité du couple de Véro et Louis. Comment fait-on pour se rechoisir? Voici ce que lui a répondu la principale intéressée:

«Ça prend une volonté des deux côtés. C’est juste ça. On dirait que c’est la base. Oui, on peut rentrer dans les grandes théories et dire ‘C’est la communication, c’est l’amour, c’est l’admiration’ Il y a un paquet de choses qu’on peut dire. Mais la vérité, la base, c’est la volonté des deux d’être encore ensemble dans ce couple-là et dans cette réalité là.»

